Italservice Pesaro, parla Colini: «Giusta testa e intensità»

Continua ad allenarsi la squadra di futsal in vista del campionato che partirà il 10 ottobre a Salsomaggiore con l’Opening Day. Intanto lanciato lo store online per il merchandising e in arrivo un pullman

PESARO – «I ragazzi stanno bene e si stanno allenando co la giusta testa e intensità». Così il tecnico dell’Italservice Pesaro Fulvio Colini, in questi giorni impegnato con la squadra nella preparazione atletica in vista del campionato che partirà tra meno di un mese. Purtroppo però il Pala Nino Pizza non è ancora pronto visti i lavori di ristrutturazione, quindi squadra costretta a trasferte tra Fano e Montecchio per allenarsi.

«Gli allenamenti procedono bene anche se siamo costretti a peregrinare da una parte all’altra. Fortunatamente a Montecchio e Fano ci hanno accolto in maniera squisita e ringrazio le società per l’accoglienza, ma è chiaro che la massima concentrazione la troveremo solo quando potremo tornare al Pala Nino Pizza».

Nel frattempo però il club ha lanciato lo store ufficiale dove poter acquistare il merchandising della stagione 2020/2021 marchiato Nike. Già diversi ordini arrivati dagli appassionati e prime maglie in produzione, così come molte sono le Membership Card già vendute.

Lunedì (14 settembre) la vendita delle card è stata allargata a tutti e non solo ai possessori degli abbonamenti della scorsa stagione ed è possibile acquistarle al Pala Nino Pizza il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 20. Ultima novità, l’arrivo di un pullman personalizzato con cui l’Italservice girerà l’Italia nelle tante trasferte della stagione. Un altro importante passo in avanti per il club campione d’Italia 2018/2019.