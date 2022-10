I biancorossi hanno superato il Recanati nel derby tutto marchigiano. In campionato sfida alla corazzata partenopea degli ex Honorio, Salas e De Luca

PESARO – L’Italservice Pesaro elimina il Recanati dalla Coppa della Divisione. Nei 16esimi di finale mercoledì 26 ottobre a Pesaro affronterà il Futsal Pescara. Vittoria per 4-1 degli uomini di mister Fulvio Colini, accolti alla grande dal sodalizio leopardiano. Reti biancorosse di Kytola, Lopez e doppietta di De Oliveira. Zacheo aveva aperto le danze per i giallorossi.

Testa ora al big match di campionato, valido per la quarta giornata di Serie A. L’Italservice Pesaro si prepara a sfidare la corazzata Napoli. La partita si disputa domenica 23 ottobre, al PalaRoma di Montesilvano – una delle nuove case di Sky -, con fischio d’inizio previsto alle 18,15. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport.

Murilo Schiochet carica l’ambiente rossiniano: «Si affrontano due formazioni e società forti. Il Napoli ha costruito uno squadrone per vincere, l’Italservice arriva da tante stagioni in cui ha vinto tutto. Sarà un grande spettacolo, in un palazzetto bellissimo e in diretta Sky. Sarò contento di tornare lì, dove ho giocato i miei primi anni in Italia con l’Acqua&Sapone. Loro sono i favoriti sulla carta e hanno vinto tutte le gare fin qui. Sarà una battaglia, dove faremo di tutto per vincere».