Italservice Pesaro, ecco un nuovo colpo: il giovanissimo Diego Pires è biancorosso

PESARO – Diego Pires vestirà la maglia dell’Italservice Pesaro. Uno dei prospetti più talentuosi della penisola ha scelto i colori biancorossi.

«Arrivare in Serie A e poter essere allenato da mister Fulvio Colini sono opportunità di cui devo approfittare con tutte le mie forze – ha detto -, perché voglio affermarmi in questo sport».

Classe 2003, arriva alla corte di mister Fulvio Colini in seguito allo scudetto Under 19 conquistato, da protagonista, con la maglia della Cioli Ariccia. Di sangue buono, è figlio del mister Everton Pires, per tutti Rosinha, Diego ha origini brasiliane, è nato a San Paolo ma è cresciuto e si è formato in Italia. Laterale offensivo, calcia di destro e nell’ultima stagione ha totalizzato 48 gol tra prima squadra e Under 19. Oltre al tricolore conquistato negli scorsi mesi, vanta anche una Montesilvano Cup e il trofeo belga targato Mouscron.