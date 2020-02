Italservice Pesaro, Miarelli: «Testa a testa noi e Acqua&Sapone? Per il primato c’è c’anche Rieti»

Il portiere dei rossiniani, in gol nell'ultima partita contro la Came Dosson, parla della sfida in vetta alla classifica. Intanto rinviata la gara di Coppa Divisione contro la L84

PESARO – Rinviata la gara di serie A dell’Italservice Pesaro in Coppa Divisione: lo ha disposto la Divisione Calcio a 5 per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. La gara con la L84, prevista domenica in Piemonte, è stata differita a data da destinarsi. Per i biancorossi dunque un fine settimana “libero” prima di tornare in campo, giovedì 5 marzo – a meno di ulteriori ordinanze -, nell’anticipo di Serie A contro il Sandro Abate Avellino (ore 20.30) al Pala Nino Pizza.

Ne abbiamo approfittato per fare il punto dal quartiere generale dei rossiniani con il portierone Michele Miarelli, peraltro in gol nell’ultima importante vittoria contro la Came Dosson (7-3): «Il successo trevigiano è stato molto importante – racconta l’estremo difensore romano – perché maturato su un campo davvero insidioso. A domicilio la Came aveva perso pochissimi punti, quindi non era semplice. Ma siamo stati bravi a concretizzare quanto costruito».

Quindi Miarelli ha parlato dello scontro al vertice in campionato – ricordando che Pesaro è a 60, seguito dall’Acqua&Sapone a 56 e dal Rieti a 53 -: «Penso che anche Rieti possa competere per il primato – spiega -. Hanno inanellato una serie di vittorie di fila, tutte perentorie, e questo dimostra la loro forza. Di sicuro ai playoff rappresenteranno uno scoglio durissimo da superare per chiunque».

Intanto questo weekend non si gioca. Ma la testa va comunque al prossimo importante impegno: quello con Avellino del 5 marzo.