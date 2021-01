Italservice Pesaro: Marcelinho e Fortini in campo con la nazionale

Bella vittoria 3 a 0 in Montenegro all’esordio ufficiale del CT Massimiliano Bellarte nel primo incontro di qualificazione agli Europei 2022. Martedì 2 febbraio match con la Finlandia

PESARO – Settimana di riposo per la Serie A di futsal e per l’Italservice Pesaro. I rossiniani possono finalmente rifiatare qualche giorno in più dopo un avvio di 2021 ad alti ritmi.

Non tutti però potranno ricaricare le pile. Marcelinho e Fortini sono i due biancorossi convocati dalla nazionale italiana guidata dal CT Massimiliano Bellarte. Proprio ieri l’ItalFutsal ha esordito nelle qualificazioni a Euro 2022.

Successo 3 a 0 in Montenegro dove Marcelinho si è reso protagonista con l’assist per l’1-0 siglato da Gui (Acqua&Sapone). Non sono finiti qui però gli impegni degli azzurri.

Martedì 2 febbraio alle 15 a Prato ci sarà la seconda partita contro la Finlandia che verrà trasmessa su Rai Sport. L’Italservice dunque potrà godersi in tv i propri campioni, augurandosi che contribuiscano a portare in alto il nome dell’Italia.