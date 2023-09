Italservice Pesaro, il 16 settembre ci sono Memorial e presentazione prima squadra

Data da segnare nel calendario per il club biancorosso e i suoi tifosi. Al PalaFiera arriverà la Came Treviso

PESARO – Sabato 16 settembre sarà una data da cerchiare in rosso per l‘Italservice Pesaro. Lo ha annunciato la società stessa, attraverso una nota ufficiale in cui invita tutti i tifosi a partecipare.

Al PalaFiera, si svolgerà il 17° Memorial Nino Pizza, evento dedicato alla memoria del papà di patron Lorenzo Pizza, main sponsor con la sua azienda Italservice. Come l’anno scorso, gli ospiti saranno i giocatori della Came Treviso, club di Serie A. Appuntamento previsto alle ore 15.

A seguire, verrà effettuata la presentazione ufficiale della prima squadra dell’Italservice Pesaro 2023/24. E non solo, sarà presente anche la formazione Italservice Loreto Basket, club di proprietà di Pizza che parteciperà al prossimo campionato di Serie B Interregionale.