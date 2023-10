Italservice: sconfitta in Serie A, passa la Came Treviso

I pesaresi escono battuti dalla Came Treviso. Una terza giornata di campionato amara per il club marchigiano

PESARO – La sfida tra Came Treviso e Italservice Pesaro sorride ai padroni di casa. A Ponzano Veneto la Came si impone per 5-2, costringendo i biancorossi alla seconda sconfitta consecutiva. Dopo il kappao dell’ultimo incontro giocato con la Feldi Eboli, la squadra marchigiana deve arrendersi anche in questa terza giornata di Serie A di Calcio a 5.

La prima frazione di gioco si rivela equilibrata. La Came Treviso passa due volte in vantaggio, però viene ripresa altrettante volte dai rossiniani grazie alle reti di Schiochet e Dener. Lo stesso Dener è l’autore della sfortunata autorete, al 7′ della ripresa, che indirizza definitivamente il match. L’Italservice Pesaro prova a pareggiare nuovamente, ma nel finale i padroni di casa sfruttano due occasioni in ripartenza portando la gara sul definitivo 5-2.

Un risultato infelice per i pesaresi che restano attualmente a quota 3 punti in dodicesima posizione. Un passivo troppo ampio, anche se la prestazione non è stata delle migliori. Il prossimo turno vede Italservice-Fortitudo Pomezia, con mister Fausto Scarpitti che spera di ritrovare i tre punti.