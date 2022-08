Italservice Pesaro, Paolo Del Grosso confermato allenatore dei portieri

PESARO – Colini, Bargnesi e Paolo Del Grosso: l’Italservice Pesaro non tocca lo staff tecnico vincente. Il club del presidente Lorenzo Pizza completa il quadro con il terzo fondamentale tassello che mancava, ovvero il prolungamento del rapporto con l’allenatore dei portieri della prima squadra.

E non solo. Del Grosso ricoprirà anche il nuovo ruolo di responsabile tecnico dei guardiani del settore giovanile dell’Italservice. Nel vivaio pertanto si occuperà della formazione dei preparatori dei portieri delle giovanili pesaresi – coordinando una strategia e una metodologia comune di allenamento – e al contempo scenderà anche in campo per allenare lui stesso – in sedute specifiche – i baby portieri dell’Italservice.

Dopo le conferme di mister Fulvio Colini e del vice Davide Bargnesi (nominato anche Responsabile Tecnico del Settore Giovanile agonistico), Del Grosso completa lo staff che ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia durante la scorsa stagione.