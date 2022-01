PESARO – L’Italservice Pesaro insegue il primo trofeo stagionale. I biancorossi domani – martedì 4 gennaio – sfidano la Feldi Eboli e in palio c’è la Supercoppa Italiana.

La squadra di mister Fulvio Colini ha vinto tutto nel 2021 e ora è chiamata a confermarsi nel 2022. La gara però è tra le più difficili, vuoi per il valore della rosa campana, vicecampione di Coppa Italia in carica, e vuoi perché la Feldi avrà il proprio pubblico dalla sua parte al PalaSele di Eboli.

Come anticipato, i precedenti dicono Italservice: capitan Tonidandel e compagni hanno superato le Volpi in finale di Coppa Italia nella scorsa stagione, poi in semifinale scudetto e anche in campionato quest’anno. I biancorossi dopo due scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia, vanno a caccia del quinto trofeo nazionale, peraltro consecutivo.

La gara è fissata per domani, martedì 4 gennaio, ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport.