Italservice, bel pari a Catania. Ma subito di nuovo in campo: arriva la Sandro Abate

PESARO – Un bel pareggio per l’Italservice a Catania, ma non c’è tempo di pensarci, perché già domani sera (venerdì 3 novembre) al PalaMegabox di Pesaro arriva la Sandro Abate. Settimana intensa di Serie A per i biancorossi di mister Fausto Scarpitti che ieri, mercoledì 1 novembre, hanno pareggiato 2-2 sul campo dei siciliani.

Nella tana della Meta i padroni di casa hanno indirizzato subito il match concludendo la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0. I pesaresi però, nella ripresa, sono entrati in campo con un altro spirito. Tramite la carta del portiere di movimento l’Italservice prima ha accorciato le distanze grazie al gol di Andrè Ferreira, poi ha pareggiato a meno di 4 minuti dal gong con il sigillo di Dener. Un buon pari, quello ottenuto dai rossiniani, contro una squadra che rimane ancora imbattuta in campionato.

Un punto conquistato, il primo lontano da casa, per i biancorossi che restano nel cuore della classifica a quota 7 punti. Ora però si volta subito pagina perchè già domani, venerdì 3 ottobre, alle 20:30 al PalaMegabox si presenta la Sandro Abate, al momento nelle zone alte della graduatoria con 10 punti. Una sfida importante per capitan Toninandel e compagni, a caccia di un successo per chiudere la settimana in bellezza.