Futsal, Italservice Pesaro, adesso reagisci: arriva la Came Dosson

PESARO – L’Italservice Pesaro deve tornare al successo. Lo sanno bene i biancorossi, reduci da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre apparizioni. L’ultima, coincide con il passo falso di Catania, dove i padroni di casa della Meta hanno inflitto il primo ko ai campioni d’Italia sul campo. Il primo, lo ricordiamo, arrivò a tavolino a inizio stagione a Matera.

L’Italservice ha l’occasione subito per rifarsi, domani – venerdì 25 febbraio – alle ore 20. Ospite di turno la Came Dosson al Pala Fiera, quel sodalizio veneto capace di impattare 3-3 nella gara di andata. Ci pensa Massimo De Luca, player pesarese, a caricare i suoi: «La partita non sarà assolutamente semplice, loro arriveranno alla ricerca di punti salvezza e dopo una brutta sconfitta. Verranno agguerriti, noi vogliamo assolutamente tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico».

L’Italservice, forte del secondo posto in graduatoria, vuole riprendere la propria rincorsa alla vetta della Serie A, occupata dalla Syn-Bios Petrarca, sopra 4 lunghezze. La gara contro la Came sarà visibile in diretta streaming su futsaltv.it.