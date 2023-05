Italservice Pesaro, esonerato Colini: tra poche ore in campo per il playout

Fulmine a ciel sereno in casa biancorossa, proprio a ridosso della trasferta in Sardegna che vale una grossa fetta di Serie A

PESARO – L’Italservice Pesaro esonera mister Fulvio Colini. Lo Special One, l’allenatore più vincente del futsal tricolore, non guiderà i biancorossi nel playout con il Monastir. Un fulmine a ciel sereno, con la squadra affidata al vice Davide Bargnesi. Tutto questo, a poche ore di distanza dall’andata dello spareggio, che vale una grossa fetta di Serie A.

L’Italservice scende in campo sabato 20 maggio, al PalaDante di Sestu. Diretta streaming visibile su futsaltv.it e kick off previsto alle ore 16. E’ il primo tempo, a tutti gli effetti, del playout. Il regolamento è infatti chiaro: chi segna più gol negli 80 minuti effettivi mantiene la categoria. In caso di parità, si procederà con due tempi supplementari al termine del match di ritorno. In caso di ulteriore parità, l’Italservice è salva in virtù del miglior posizionamento maturato in regular season.

Il ritorno è fissato sabato 27 maggio, con sede e orario da definire. Il PalaFiera sembrerebbe indisponibile per questa data, la società sta valutando varie soluzioni. Come ha valutato e comunicato l’esonero di Colini, il timoniere di infiniti successi a tinte biancorosse. La nota ufficiale del club racconta di come non abbia fatto piacere la notizia emersa, a mezzo stampa, che racconta l’accordo tra Colini e la Feldi Eboli per la prossima stagione. Tutto ciò a ridosso di un playout fondamentale.