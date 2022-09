Italservice Pesaro, ecco We the Champions: spettacolo col Città di Falconara

Un vero e proprio All Star Game, dove i campioni rossiniani si mischieranno alle campionesse biancoazzurre, per festeggiare i due triplete della passata stagione.

PESARO – Ci siamo, l’evento dell’Italservice Pesaro è in arrivo. In tandem con il Città di Falconara, il club biancorosso domani – martedì 13 settembre – darà vita a We the Champions. Un vero e proprio All Star Game, dove i campioni rossiniani si mischieranno alle campionesse biancoazzurre, per festeggiare i due triplete della passata stagione. La location sarà il PalaFiera, si parte alle ore 20,30.

Oggi, lunedì 12 settembre, si è svolta la conferenza stampa, organizzata dal Consiglio Regionale delle Marche ad Ancona, nella sua sede in Piazza Cavour. Gli organizzatori hanno inoltre concesso il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità.

L’ingresso sarà gratuito, a fare le squadre saranno i due allenatori, Fulvio Colini dell’Italservice e Massimiliano Neri del CDF. «Sarà un ulteriore importante momento – ha detto la Presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Lina Vitturini – per richiamare l’attenzione sul forte gap ancora presente tra uomini e donne nel mondo dello sport».

Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato anche le Vicepresidenti Cpo Maria Antonietta Lupi e Valentina Ugolinelli – erano presenti alcuni campioni e alcune campionesse delle due società, il direttore generale dell’Italservice Pesaro Nicola Munzi, il Presidente del Città di Falconara Marco Bramucci e il Consigliere della Divisione Calcio a 5 Andrea Farabini.