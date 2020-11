Italservice Pesaro, domani in campo davanti al proprio pubblico virtuale

PESARO – L’Italservice Pesaro le pensa tutte. Veramente tutte. I biancorossi infatti domani scenderanno in campo davanti al proprio pubblico virtuale.

Domani 7 novembre alle ore 16 ci sarà Italservice-Signor Prestito CMB Matera, match valido per l’ottava giornata di Serie A – previsto inizialmente a fine novembre – anticipato in virtù degli impegni in Champions League dei rossiniani.

E per questa occasione che coinciderà anche col ritorno al Pala Nino Pizza dopo quasi nove mesi di distanza, il club del patron Lorenzo Pizza ha deciso di fare le cose in grande.

Tramite uno schermo largo quasi tre metri e alto due posizionato a bordocampo, una ventina di supporters biancorossi verranno trasmessi potendo così interagire sia con la partita che con i giocatori in campo. Una iniziativa molto simile al Thunderdome utilizzato in NBA.

Non si tratterà sicuramente di un totale ritorno alla normalità però sarà di certo una grandissima novità che potrà accontentare i tifosi dell’Italservice. In attesa che tutto si risolvi e si torneranno a vedere riempite le poltrone del Pala Nino Pizza.