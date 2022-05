Italservice Pesaro, continuano ad arrivare soddisfazioni enormi dal settore giovanile

PESARO – La prima di squadra dell’Italservice Pesaro si prepara ai playoff scudetto, nel frattempo il settore giovanile continua a regalare soddisfazioni enormi in giro per l’Italia.

UNDER 19 NAZIONALE – L’Under 19 Nazionale dell’Italservice vola ai quarti di finale scudetto. I baby biancorossi vincono anche a Pontedera, con un netto 7-3 firmato Ferraresi (tripletta) e dal tandem D’Ambrosio-Del Pivo, doppietta per loro. La prossima tappa è domenica 29 maggio, alle ore 17.30, al Circolo Trave di Fano. L’Italservice se la vedrà con la Fenice Veneziamestre in gara secca. La vincente strapperà il pass per le Final Four scudetto che si terranno dal 3 al 4 giugno a Salsomaggiore Terme nel grandissimo evento Futsal Finals 2022.

UNDER 19 REGIONALE – Anche qui sorride il mondo Italservice Pesaro. L’Under 19 Regionale ha regolato la Ceisa Gatteo 6-1 nella gara di andata del primo turno del tabellone nazionale che consacrerà la regina d’Italia. Il match di ritorno è fissato a campi invertiti martedì 31 maggio, alle ore 21 in Emilia Romagna.