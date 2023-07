Italservice Pesaro, altro colpo: arriva Marco Belloni

PESARO – L’Italservice Pesaro non si ferma, ecco Marco Belloni. Il marchigiano doc è il terzo volto nuovo per la stagione 2023/2024. Dopo André Ferreira e Vavà, mister Fausto Scarpitti sorride per un altro rinforzo di qualità.

LA CARRIERA – Tanta gavetta prima della massima serie. Classe 1988, il laterale mancino è reduce dall’esperienza in Serie A con il Pistoia, condita da 6 gol. Esperienza e qualità, Belloni si è conquistato passo dopo passo i più grandi palcoscenici, scalando le categorie. Muove i suoi primi passi al Cus Ancona, dove diventa un’autentica bandiera. Tanta Serie B, tanta Serie A2 in carriera, con i dorici, con il Civitanova, il Lecco e la Menegatti Metalli. In Serie A, si registrano le esperienze con Mantova, Colormax Pescara e appunto Pistoia.

LE SUE PRIME PAROLE – « Sono sempre andato al PalaFiera per assistere alle finali dell’Italservice Pesaro, vedendo alzare trofei su trofei e sognando un giorno di vestire la maglia biancorossa. Ora che sono qui, mi sembra ancora un sogno. Arrivo in una società colma di campioni, in un club abituato a vincere e credo che tutti vogliano vivere nuovamente quei momenti. Io non sono più sugli spalti a tifare, cercherò di dare il mio contributo per riportare l’Italservice Pesaro dove merita».