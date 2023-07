Italservice Pesaro, coesione e ambizione: parola di Munzi

PESARO – Nicola Munzi è sicuro: l’Italservice Pesaro sarà competitiva. Perché c’è coesione nonché una grande voglia di vincere ancora. La fame del club biancorosso è raccontata proprio dal direttore generale.

«Ci siamo trovati subito bene con mister Fausto Scarpitti – dice Munzi -, il suo arrivo è stato positivo. Si è creato un connubio di idee che ci ha portato a scegliere determinati giocatori. L’appeal dell’Italservice è ancora importante, le trattative sono state infatti rapide, abbiamo riscontrato grande disponibilità nell’accettare di sposare la causa biancorossa. E parliamo di giocatori che hanno vinto tanto in carriera. L’unione di intenti è palese, i ragazzi vogliono arrivare al PalaFiera per far divertire e magari vincere la società. La rosa vanterà diversi marchigiani, come avevamo promesso, perché vogliamo far crescere i nostri giocatori in casa».

Il mercato dell’Italservice però potrebbe non essere finito: «Il lavoro volto ad allestire la squadra è praticamente ultimato. Ci potrebbe essere comunque qualche tassello da riempire, visto che stiamo analizzando la situazione inerente a un nostro giocatore. Al momento preferiamo mantenere riserbo, perché si tratta di un problema personale delicato e imprevisto che stiamo analizzando insieme. Vedremo quindi se tornare sul mercato ora, oppure a stagione in corso».