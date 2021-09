Italservice Pesaro, Champions League: si giocherà all’RDS Stadium di Rimini

Decisa la location in cui i biancorossi ospiteranno il Main Round dal 26 al 31 ottobre. Approderanno in Italia: Kairat Almaty (Kazakistan), Tyumen (Russia) e Plzen (Repubblica Ceca)

PESARO – L’Italservice Pesaro cambia casa per l’Europa. Il sodalizio del presidente Lorenzo Pizza era chiamato a scegliere la location in cui ospitare il Main Round di Champions League, il dato è tratto: si giocherà all’RDS Stadium di Rimini.

Un’arena che rievoca bei momenti a tutto il popolo biancorosso. Lo scorso aprile a Rimini, capitan Tonidandel e compagni hanno trionfato nelle Final Eight di Coppa Italia, centrando così la prima coccarda tricolore della loro storia. Quando ci torneranno (dal 26 al 31 ottobre), l’asticella si alzerà notevolmente.

L’Italservice è stato inserita contro tre squadroni del calibro di Kairat Almaty (Kazakistan), Tyumen (Russia) e Plzen (Repubblica Ceca). Patron Pizza spiega la scelta: «Giocheremo a Rimini. Ringraziamo tutti quanti si sono messi in moto e resi disponibili per accogliere questo grande evento. Ne abbiamo parlato costantemente anche con la Divisione Calcio a 5 e la decisione definitiva è stata presa. È un impianto straordinario, su cui andremo ad allestire un parquet apposito. Ospiteremo alcune società provenienti da tutto il mondo e fra le più importanti del mondo. A passare saranno le prime tre, ma sarà importante anche provare ad arrivare più in alto possibile nel girone, perché dalla classifica dipenderanno poi anche i meccanismi di sorteggio della Elite Round».