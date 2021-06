Italservice Pesaro, capitolo mercato: salutano Marcelinho, Jefferson e Guennounna

PESARO – Sono stati ufficializzati tre addii in casa Italservice Pesaro. Si tratta di Marcelinho, Jefferson e Guennounna.

Era nell’aria da diversi giorni ma con un comunicato ufficiale l’Italservice ha voluto salutare e ringraziare pubblicamente tre grandi protagonisti della stagione appena terminata e non solo. Marcelinho è stato soprannominato nel tempo “l’uomo delle finali” e dopo tanti successi e gol pesantissimi cambierà casacca. Jefferson è arrivato a Pesaro circa un anno e mezzo fa, nonostante la pandemia di mezzo è riuscito a dare un contributo sempre più crescente fino ad arrivare a essere decisivo in Coppa Italia e Serie A. Per entrambi le richieste sono tantissime e alcune hanno fatto breccia.

C’è anche Guennounna a separarsi dai colori biancorossi. L’estremo difensore di origini marocchine e con cittadinanza italiana era un’ottima alternativa a Miarelli. Un secondo portiere serio, affidabile e che quando è stato chiamato in causa non ha mai sfigurato, tutt’altro. A spalleggiare Miarelli l’anno prossimo quasi certamente sarà Espindola, in forza in questa stagione al El Pozo Murcia. I due comporranno un pacchetto portieri fenomenale, essendo entrambi tra i più forti al mondo.