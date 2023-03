Italservice Pesaro, tra campionato e Coppa Italia: marzo decisivo

I campioni d'Italia in carica si preparano a tre scontri diretti fondamentali in regular season. Dal 25 al 26 marzo poi sarà tempo di Final Four

PESARO – L’Italservice Pesaro conoscerà a breve il suo destino. I biancorossi sono attesi da un mese di marzo di fuoco, dove si giocheranno tanto, quasi tutto, in Serie A e poi proveranno a difendere la Coppa Italia, di cui sono bicampioni in carica.

Siamo dentro la settimana di riposo, dovuta agli impegni della Nazionale Italiana. L’Italservice ricarica le pile e si prepara a un difficilissimo trittico di impegni in regular season. Si partirà sabato 11, con la trasferta sul campo del Ciampino Aniene, club a pari punti coi rossiniani. Martedì 14 nuovo impegno lontano dalle Marche, ci sarà il recupero sul parquet del Real San Giuseppe, roster che al momento occupa l’ultimo posto disponibile in griglia playoff. Venerdì 17 si torna al PalaFiera per ospitare la Meta Catania, con i siculi che ad oggi contano un punto in più rispetto all’Italservice. Pesaro, dopo queste gare, capirà se dovrà lottare fino alla fine per salvarsi o se potrà ambire a un piazzamento playoff.

Come se non bastasse, dal 25 al 26 marzo, ecco la Final Four di Coppa Italia, da giocare a Napoli. Italservice, Real San Giuseppe, Feldi Eboli e Napoli sono le fantastiche quattro che si contenderanno il trofeo. Pesaro sarà l’unico club a giocare in trasferta.

Murilo Schiochet, player biancorosso, carica l’ambiente: «Il nostro obiettivo in Serie A è quello di allontanarci dalla zona playout il più possibile. Stiamo risalendo piano piano, vediamo col passare del tempo se potremo alzare l’asticella e puntare ai playoff. La priorità resta la salvezza». E sulla Coppa Italia: «La nostra mente è focalizzata anche su questo evento. Le tre rivali sono fortissime e giocheranno tutte in casa. Aspettiamo il sorteggio e poi studieremo l’avversario. Andremo a Napoli per provare a portare a casa il trofeo».