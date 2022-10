Italservice Pesaro, riecco il campionato. Colini: «Vogliamo stare alle spalle delle favorite»

Il trainer di Viterbo mette Napoli e Feldi Eboli in pole position, alle loro spalle l'Olimpus Roma. Sabato trasferta a Torino con la L84

PESARO – Torna la Serie A, torna l’Italservice Pesaro. Il club biancorosso si è lasciato alla spalle la sosta e sabato 15 ottobre farà visita alla L84 (ore 16) per la terza giornata di campionato.

Mister Fulvio Colini, reduce da una sconfitta e una vittoria con i suoi ragazzi, analizza il torneo: «E’ presto per scattare una fotografia credibile. Abbiamo giocato contati le prime due partite, dobbiamo attendere di recuperare tutti per dedurre il nostro reale valore. Credo che Napoli e Feldi Eboli siano in pole position, l’Olimpus Roma forse un pelino dietro. Poi ci sono altre 6 o 7 società che possono provare a infastidirle. Fra questo gruppo speriamo di inserirci anche noi».

Il trainer di Viterbo poi applaude l’ultimo acquisto dell’Italservice, Joao Miguel: «E’ un rinforzo di cui avevamo bisogno, sia tecnicamente che numericamente. In questi primi giorni di allenamenti ha dimostrato di avere personalità e “cattiveria” sportiva, doti preziose dentro un gruppo che mira ad essere competitivo».