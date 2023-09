Italservice Pesaro, ecco il primo test match: arriva il Cesena

La formazione guidata dal tecnico chiaravallese Roberto Osimani, grande ex di turno, farà tappa al PalaFiera nel weekend

PESARO – È tempo di test match per l’Italservice Pesaro. Il primo in programma è previsto sabato 2 settembre, al PalaFiera. La formazione di mister Fausto Scarpitti accoglie il Futsal Cesena alle ore 15,30. Ingresso gratuito.

I romagnoli parteciperanno al prossimo e inedito campionato di Serie A2 Élite e sono guidati dal trainer chiaravallese Roberto Osimani. Un’icona del calcio a 5 per la nostra regione. Osimani è un grande ex Italservice, con cui è riuscito a vincere una Coppa Italia di Serie A2 in passato. Oltre a guidare il Cesena, Osimani è il commissario tecnico della Nazionale sammarinese dal 2016.

La prima amichevole stagionale dell’Italservice sarà utile a Scarpitti per testare i primi progressi di un organico fortemente rinnovato durante la sessione di mercato estiva. Durante la gara sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le partite di Serie A.