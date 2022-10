Italservice Pesaro ancora kappao: sorride la L84

I biancorossi lottano in Piemonte ma cadono di misura. Seconda sconfitta in tre gare per i campioni d'Italia in carica marchigiani

TORINO – L’Italservice Pesaro fa i conti con la seconda sconfitta stagionale. I biancorossi escono battuti dal parquet della L84, nonostante una buona prestazione. I piemontesi si impongono 3-2.

Il primo tempo si gioca alla pari, con botta e risposta ravvicinato Schiochet–Tuli a metà frazione. Avvio di secondo tempo L84 in vantaggio con Turmena dopo 2′. Mister Fulvio Colini, dell’Italservice, inserisce presto il portiere di movimento, ma il quintetto di mister Paniccia si difende bene e resiste. A 3’20” dal termine per la terza volta l’Italservice subisce gol su palla inattiva e va sotto 3 a 1. Ma non molla, anzi. Col cuore e con le forze residue si catapulta in avanti e grazie a un bel destro di Kytola in ripartenza trova il 3 a 2 a 48 secondi dal gong. Il finale è in forcing totale, ma non basta.