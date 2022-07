Italservice Pesaro, altro botto di mercato: arriva Murilo Schiochet

Il laterale mancino, formato, è un nuovo giocatore biancorosso. Cresciuto in Brasile, si è consacrato prima alla Came Dosson e poi alla Feldi Eboli

PESARO – Il terzo volto nuovo dell’Italservice Pesaro è Murilo Schiochet. La notizia era nell’aria, l’avevamo anticipata, ma adesso è finalmente ufficiale. L’ex giocatore della Feldi Eboli, vicecampione d’Italia in carica, approda nelle Marche per la prima volta nella sua carriera.

Murilo è figlio dell’ex campione del mondo, nonché commissario tecnico della Nazionale di Calcio a 5 del Brasile, Serginho Schiochet e segue il papà già alla tenera età di 12 anni. A quell’epoca, Murilo gioca un anno nel settore giovanile della Lazio, conquistando lo status di formato. Classe 1993, laterale e mancino. Nelle ultime 6 stagioni, ha realizzato la bellezza di 92 gol, confermandosi come uno dei giocatori formati più prolifici della Serie A. Il percorso giovanile lo completa in patria, in Brasile, al Concordia. Ecco poi le esperienze con Acqua & Sapone (dove vince una Supercoppa nel 2014) e Came Dosson, fino ad arrivare all’ultimo anno vissuto da grande protagonista – e antagonista dell’Italservice in finale scudetto – alla Feldi.

Si tratta del terzo colpo del presidente dell’Italservice Lorenzo Pizza, dopo gli annunci di “Duda” Dalcin e di Domenico Arcidiacone.