Italservice Pesaro, altra doppia conferma: Dalcin e Pires restano in biancorosso

PESARO – L’Italservice Pesaro annuncia una doppia conferma. Sono ufficiali i rinnovi di Luiz Eduardo Dalcin e Diego Pires. Sale così a quota nove l’organico del nuovo mister Fausto Scarpitti.

I confermati in casa Italservice sono – al momento – sette: Felipe Tonidandel, Julio De Oliveira, Mauro Canal, Murilo Schiochet, Davide Putano, Luiz Eduardo Dalcin e Diego Pires. Si registrano anche due innesti di spessore: André Ferreira e Vavà.

Per quanto riguarda nuovi colpi di mercato, sembra ormai fatta per l’arrivo del marchigiano Marco Belloni, ex Pistoia. Sembrerebbe ai saluti Giuliano Fortini, direzione Torino, ovvero L84. Buone possibilità invece per la permanenza di Ruan Alflen.