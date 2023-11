Italservice, pari e patta contro il Sala Consilina

PESARO – L’Italservice ci prova fino in fondo, ma si deve accontentare solamente del pari. Nell’ottava giornata di Serie A di Calcio a 5 i pesaresi impattano 1-1 contro lo Sporting Sala Consilina. Al PalaMegabox i padroni di casa non riescono ad agguantare la seconda vittoria consecutiva, dopo aver battuto il Ciampino nell’ultimo turno.

La partita si apre senza troppi sussulti per i primi 10 minuti di gioco, poi la squadra di mister Fausto Scarpitti crea alcune occasioni da gol, ma senza trovare la via della rete. Il primo tempo si conclude infatti 0-0. Nella ripresa i biancorossi partono forte, cercando di portarsi in vantaggio. Il portiere del Consilina però non ne vuole proprio sapere, abbassa la saracinesca e non fa passare nessuno.

Nel momento del forcing dell’Italservice, l’espulsione di Vavà cambia gli scenari. Complice l’uomo in più sono gli ospiti a portarsi avanti a 7 minuti dal termine. Nonostante lo svantaggio i pesaresi non mollano e, grazie a una splendida rovesciata di capitan Toninandel, riprendono l’incontro. Nel finale i rossiniani provano a vincerla, ma è ancora l’estremo difensore avversario, Fiuza, a dire di no. Finisce 1-1.

Ora l’Italservice sale a quota 11 punti nel cuore della classifica, rimanendo sotto di due punti proprio dallo Sporting Sala Consilina. In arrivo il turno infrasettimanale, martedì i pesaresi affrontano il Genzano in trasferta.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-SPORTING SALA CONSILINA 1-1 (0-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Luberto, Tonidandel, Vavà, Miguelin, Canal, Dener, De Oliveira, Belloni, Schiochet, Della Costanza, Berkane. All. Scarpitti.

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza, Carducci, Grasso, Arcidiacone, Zonta, Stigliano, Bateria, Brunelli, Volonnino, Cutrignelli, Pozzo, Fetta. All. Oliva.

MARCATORI: 33’06” Zonta, 33’30” Tonidandel.