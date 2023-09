Italservice, la Supercoppa si avvicina

PESARO – Italservice, pochi giorni e sarà Supercoppa. I biancorossi di mister Fausto Scarpitti si stanno allenando in vista del primo impegno ufficiale in arrivo nel prossimo weekend. Sabato e domenica infatti al palasport di Leini (provincia di Torino) il Pesaro sarà di scena nelle nuove final four di Supercoppa Italiana.

La società della presidente Simona Marinelli in semifinale se la dovrà vedere contro la Feldi Eboli che, dopo quattro anni di dominio dei rossiniani, lo scorso giugno ha conquistato il suo primo, storico scudetto. L’appuntamento è alle ore 17.30, con gara visibile in diretta esclusiva su Futsaltv.it (registrazione gratuita necessaria).

Come ci arrivano capitan Tonidandel e compagni? Anzitutto con una rosa rinnovata e rinforzata in estate dal club. Ai calciatori più forti della stagione scorsa – lo stesso Tonidandel, oltre a De Oliveira, Canal, Putano, Schiochet e Pires – si sono aggiunti volti nuovi come il campione spagnolo Miguelin, e poi ancora Vavà, Dener, Andrè e Belloni, Luberto. Quanto basta per pensare di poter provare a fare lo sgambetto in semifinale alla pur certamente favorita Feldi di mister Samperi.