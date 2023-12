Italservice, il Mantova si impone al PalaMegabox

PESARO – Scivola davanti al proprio pubblico l’Italservice Pesaro. Al PalaMegabox i biancorossi cadono sotto i colpi del Saviatesta Mantova nel dodicesimo turno di Serie A di Calcio a 5. Finisce 5-2 in favore degli ospiti che interrompono la striscia di cinque risultati utili consecutivi dei rossiniani. La squadra di mister Fausto Scarpitti resta a quota 18 punti, sesto posto della classifica, a braccetto con il Napoli.

Il Mantova indirizza l’incontro già nel primo tempo. Dopo soli 10 minuti è infatti 2-0 per il club guidato da Milella, grazie alle due reti trovate da Jesulito nel giro di 100 secondi. Il numero 9 degli ospiti segna prima con un dolcissimo pallonetto, poi trova la puntata che vale il raddoppio. I pesaresi però non ci stanno e reagiscono dopo pochi minuti quando capitan Toninandel, servito da De Oliveira, timbra con un tiro potente la rete che riapre la sfida. Si va a riposo sul 2-1.

Nel secondo tempo è ancora il Saviatesta a partire forte. Passano 20 secondi e Cabeca in diagonale ristabilisce il doppio vantaggio spostando il parziale sul 3-1. Poco dopo Salas lavora il pallone da pivot, si gira e scaglia in porta il gol del 4-1. Nonostante la carta del portiere di movimento giocata dall’Italservice, è ancora una volta il Mantova a trovare la via della rete: Mascherona ruba palla e dalla sua metà campo fa 5-1. Nel finale Schiochet segna per il definitivo 5-2 con cui si conclude la partita.

Una serata storta per i ragazzi di mister Scarpitti che devono arrendersi al Mantova. Quest’ultimo, nonostante i tre punti conquistati, resta nella penultima posizione della classifica. I pesaresi invece si mantengono nelle zone alte e proveranno a rifarsi a partire già dal prossimo impegno.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-SAVIATESTA MANTOVA 2-5 (1-2 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Luberto, Tonidandel, Canal, Miguelin, De Oliveira, Vavà, Pires, Belloni, Andrè, Schiochet, D’Ambrosio, Putano. All. Scarpitti.

SAVIATESTA MANTOVA: Ricordi, Jesulito, Misael, Mascherona, Cabeca, Fontaniello, Cataldo, Ninz, Donadoni, Labanca Da Silva, Salas, Donin. All. Milella.

RETI: 08’17” p.t. Jesulito (S), 10’04” Jesulito (S), 12’23” Tonidandel (I), 00’21” s.t. Cabeca (S), 04’03” Salas (S), 09’01” Mascherona (S), 13’39” Schiochet (I).