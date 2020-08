Italservice: si parte il 10 ottobre col Mantova

PESARO – Data da segnarsi in agenda per tutti gli amanti dell’Italservice Pesaro e più in generale del futsal italiano: sabato 10 ottobre 2020. In questo giorno infatti prenderà ufficialmente il via, con l’Opening Day, il campionato di Serie A di calcio a5 2020/2021.

Ventidue giornate di campionato, con l’ultimo turno in programma il 17 aprile 2021 e l’inizio dei playoff scudetto fissato al primo maggio. Sono sette invece le soste: 7 novembre, 26 dicembre, 2 e 30 gennaio, 6 e 27 marzo, 10 aprile. Cinque i turni infrasettimanali stabiliti dalla Divisione: 17 novembre, 22 e 29 dicembre, 6 gennaio e 9 febbraio.

Ad aprire la stagione sarà quindi l’Opening Day di Salsomaggiore Terme. Al PalaCotonella spettacolo garantito da partite di altissimo livello, con il team di mister Fulvio Colini pronto a tornare in campo dopo tanti mesi di stop. A questo link è disponibile il calendario completo del campionato, che prevede un inizio non semplice per il Pesaro, che dopo il Mantova andrà in casa dell’Eboli, riceverà il San Giuseppe e scenderà a Roma per il Lido, tutto nelle prime 4 giornate; mentre la gara più attesa, quella con l’Acqua&Sapone si giocherà alla penultima giornata.

Ancora 10 giorni e l’Italservice tornerà ad allenarsi per farsi trovare in ottima forma fisica il 10 ottobre. Intanto oggi la squadra si ritroverà al centro medico Arcadia di Fano per le consuete visite mediche curate dal Dottor Simone Camilli (ex medico sociale dell’Italservice).

IL PROGRAMMA DELL’OPENING DAY DEL 10 OTTOBRE

Italservice Pesaro-Mantova

Bernardinello Petrarca Padova-Feldi Eboli

CDM Genova-Todis Lido di Ostia

Colormax Pescara-Real San Giuseppe

Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera

Meta Catania-Came Dosson

Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross