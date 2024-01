Italservice, testa sul Napoli con un rinforzo in più

PESARO – Prima partita dell’anno, primo scontro diretto. L’avvio del 2024 non è sicuramente tra i più comodi per l’Italservice Pesaro che sarà impegnato domenica 7 gennaio alle 18:15 sul campo del Napoli Futsal per la quindicesima giornata di Serie A di Calcio a 5. Le due compagini distano solamente due punti in classifica, i napoletani sono quarti a quota 24 mentre i rossiniani sono ottavi con 22 punti, motivo per cui la posta in palio è decisamente alta.

Uno dei protagonisti della stagione dell’Italservice, Murilo Schiochet, è carico in vista del prossimo impegno: «Stiamo lavorando bene per iniziare al meglio il nuovo anno. Vogliamo fare punti a Napoli e ci stiamo preparando per questo insieme al nostro mister». A proposito di allenatori i pesaresi si troveranno di fronte un grande ex come Colini, oltre ad una lunga lista di giocatori che per un periodo hanno difeso i colori biancorossi: Salas, Borruto, De Luca, Mancuso e Bolo.

Il bomber dell’Italservice ha poi continuato: «Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Desidero un anno importante, vogliamo toglierci tante soddisfazioni. A livello personale mi sento bene, darò sempre il massimo in ogni partita e spero di riuscire a conquistare anche la maglia della Nazionale azzurra».

La mente resta concentrata inevitabilmente sul Napoli, ma i pesaresi nel frattempo si stanno muovendo anche sul mercato per rinforzare la rosa di mister Fausto Scarpitti. È ufficiale infatti l’innesto di Mohamed Bollouh Zirari, per tutti semplicemente Moahbz, che arriva in prestito dal Valdepenas (uno dei principali club della Liga Nacional, la Serie A spagnola). Maglia numero 19 per il marocchino, pronto a scendere presto in campo insieme ai suoi nuovi compagni.