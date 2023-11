Italservice, obiettivo riscatto nella tana del Ciampino

I pesaresi, dopo la sconfitta contro la Sandro Abate dell'ultimo turno, vogliono ritrovare il successo in terra laziale

PESARO – L’Italservice Pesaro vuole rialzarsi immediatamente. I biancorossi vogliono dimenticare il prima possibile il kappao patito in casa nell’ultimo turno contro la Sandro Abate (4-1). Proveranno a farlo sabato 11 novembre sul campo del Ciampino Futsal, fischio d’inizio ore 15, per il settimo turno di Serie A di Calcio a 5 (diretta su Futsaltv.it).

Le squadre si affacciano all’incontro con gli stessi punti in classifica (7), un bilancio che le colloca nel cuore della graduatoria. I pesaresi ambiscono a migliorare lo score di questo avvio di stagione, in particolare in trasferta. Lontano da casa infatti la squadra di mister Fausto Scarpitti ha rimediato finora due sconfitte e un solo pari.

I biancorossi si affidano al proprio capitano, Felipe Toninandel, per ritrovare subito il sorriso. In gol nell’ultima gara, il numero 5 vuole trascinare i propri compagni verso i tre punti. Una vittoria consentirebbe all’Italservice di staccarsi in classifica proprio dai loro prossimi avversari, ma il Ciampino darà di sicuro del filo da torcere.