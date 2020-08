L’Italservice anticipa le tappe: iniziati gli allenamenti agli ordini di mister Colini

PESARO – La stagione 2020/2021 sarebbe dovuta iniziare a fine agosto per l’Italservice Pesaro, ma mister Fulvio Colini e la società hanno deciso di anticipare un po’ i tempi, partendo qualche giorno prima con la preparazione atletica così da farsi trovare prontissimi per l’inizio del campionato. La squadra si è così ritrovata venerdì scorso, 21 agosto, per la prima seduta e ieri (sabato) per la seconda. La prossima settimana fitto calendario organizzato dallo staff tecnico: lunedì alle 9 alla palestra Fisiogym, martedì alle 18.30 all’aperto, mercoledì alle 9 di nuovo in palestra, giovedì alle 18.30 in pista d’atletica e venerdì alle 18.30 ancora all’aperto.

Come detto pochi giorni fa, il campionato partirà il 10 ottobre a Salsomaggiore Terme, con l’Opening Day organizzato dalla Divisione Calcio a 5. In realtà l’Italservice potrebbe non giocare esattamente in quella data, dal momento che la giornata inaugurale con tutte le squadre radunate nella città emiliana sarà spalmata nell’intero weekend.

Il club del presidente Lorenzo Pizza organizzerà ovviamente anche delle gare amichevoli per iniziare a testare la condizione atletica e nei prossimi giorni saranno annunciate le avversarie. Altre novità arriveranno il 29 agosto nella conferenza stampa indetta dalla società nella quale – si legge sul sito web ufficiale – «Verranno comunicate novità molto importanti per la crescita del club».