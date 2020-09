Italservice in campo con l’Olimpus Roma: torna il Memorial Nino Pizza

Come ogni anno torna puntuale l'appuntamento più amato dai tifosi biancorossi e non solo. Si gioca sabato 3 ottobre alle 16:30, ecco dove vederla.

PESARO – Giunge alla quattordicesima edizione il Memorial Nino Pizza, l’evento dedicato al ricordo del papà dell’attuale presidente dell’Italservice Pesaro Lorenzo Pizza. Nino Pizza oggi dà anche il nome al palas che sabato 3 ottobre alle 16:30 ospiterà il match con l’Olimpus Roma, anche se purtroppo quest’anno la partita sarà a porte chiuse per via delle disposizioni anti Covid-19.

I tifosi non devono disperare, però, perché potranno godersi la prima uscita ufficiale della squadra in diretta sulla pagina Facebook del club e in contemporanea su Rossini TV al canale 633.

Sarà sfida vera come ogni anno, perché il Memorial Nino Pizza ha un grande valore simbolico ed è vissuto con grande ardore da chi veste la maglia biancorossa e da tutti coloro che ruotano attorno al club. Si fa sul serio quindi, in campo gli ultimi campioni d’Italia e l’Olimpus, squadra che milita in Serie A2 ma ricca di talenti, che quest’anno punterà a qualcosa di importante.