Futsal, Italservice Pesaro: che bomba! Borruto rinnova per altri due anni

PESARO – Cristian “Titi” Borruto ha rinnovato con l’Italservice Pesaro per altri due anni. È una grande notizia per il club e per la tifoseria biancorossa: il numero 10 argentino, campione del mondo in carica con la sua nazionale, giocherà per il club di Lorenzo Pizza sino al 30 giugno 2023.

Altre due stagioni in biancorosso dunque per uno dei più grandi talenti del futsal mondiale. Soprannominato il “cobra” per la sua capacità straordinaria di mordere in area di rigore quando meno te l’aspetti, Borruto è all’Italsevice Pesaro da tre anni. Arriverà a 5 e c’è da scommettere che andrà ad incrementare notevolmente il già cospicuo bottino di reti realizzate: oltre 100 fino a questo momento.

«Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni – racconta Borruto –. Sto benissimo qui a Pesaro, la società è ambiziosa, c’è grande voglia di fare bene insieme in questo finale di stagione e anche in futuro. Voglio dare sempre il mio massimo e la società con questo ulteriore segnale di fiducia mi aiuta in questo. Sto bene con i compagni e tutto il gruppo è meraviglioso. Ringrazio il presidente Lorenzo Pizza e tutta la società, la mia promessa è quella di continuare a dare il mio contributo per questa squadra e fare più gol possibili».