ItalRugby, il focolaio nelle Fiji costringe all’annullamento dell’amichevole di Ancona

ANCONA- Italia – Isole Fiji, “Cattolica Test Match” di Rugby in programma per sabato 21 novembre ad Ancona, non si giocherà. La motivazione risiede nei molteplici tesserati positivi al Coronavirus, ventinove per la precisione, riscontrati all’interno del gruppo squadra delle Isole Fiji che avevano già costretto gli isolani ad annullare la precedente sfida con la Francia. L’ufficialità è arrivata ieri sera al termine del giro di tamponi previsto che ha dato il via libera all’annullamento del match previsto originariamente per il 21/11 alle 13.45 al Del Conero di Ancona (a porte chiuse per via delle disposizioni vigenti).

A questo punto nessun trasferimento nel capoluogo marchigiano per la nazionale italiana di coach Franco Smith che rimarrà a Roma per preparare la terza sfida dell’Autumn Nations Cup del 28 novembre a Parigi con la Francia. Proprio la partecipazione delle Fiji alla competizione resta in fase di monitoraggio viste le positività.

Dall’interno dell’amministrazione comunale anconetana, dall’Assessore allo Sport Andrea Guidotti soprattutto, è emersa la volontà di mettersi subito a lavoro per rifavorire un nuovo match della nazionale ad Ancona che, nel suo passato, non aveva mai ospitato gare dell’Italrugby.