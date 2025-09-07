L’Italia è regina del volley: le azzurre tornano Campionesse del Mondo dopo 23 anni

Protagoniste anche le stelle di Vallefoglia Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi: trionfo storico contro la Turchia e festa per l’ultima di Monica De Gennaro. Velasco entra nella leggenda

VALLEFOGLIA – La Nazionale Italiana di pallavolo femminile si conferma dominante e, dopo aver vinto VNL, Europeo ed Olimpiade ha vinto anche il titolo di Campione del Mondo che alle azzurre mancava dal 2002. Due delle atlete azzurre, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono in forza alla Megabox Vallefoglia che quindi attenderà i prossimi giorni per abbracciare le due ragazze d’oro.

Nella vittoria al tiebreak in finale contro la Turchia di coach Daniele Santarelli Gaia Giovannini è partita dalla panchina ma poi coach Velasco ha puntato su di lei per migliorare il rendimento della ricezione e della difesa portando a casa anche qualche prezioso punto in attacco. Decisivo poi il suo turno al servizio nel tiebreak per scavare il break che il muro azzurro ha cementato dimostrando una freddezza glaciale e una capacità di mantenere la concentrazione che conferma la crescita di questa ragazza.

La schiacciatrice bolognese Gaia Giovannini nel dopogara ha confermato la grandissima impresa di questo gruppo, maturo e consapevole di poter tutte contribuire a centrare l’obiettivo. «Non so cosa dire. Per me è il sogno della vita e ancora non mi rendo conto che siamo Campionesse del Mondo. La dedica va a tutte noi come squadra, gruppo incredibile e alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina in tutti questi anni».

Per Loveth Omoruyi lo spazio è stato minore, richiamata in azzurro dopo l’oro alle Universiadi per far fronte al nuovo infortunio dell’ex Megabox Alice Degradi. Per l’ex Chieri la soddisfazione, nel girone eliminatorio, di aver dato il proprio contributo. A livello personale è il secondo oro dopo quello alle Universiadi, torneo vinto da protagonista disputando partite molto buone.

Grande festa per Monica De Gennaro all’ultima presenza con la Nazionale Italiana e che chiude una carriera con l’Italia assolutamente straordinaria e forse irripetibile. Il suo testimone nel ruolo di libero sarà raccolto da Eleonora Fersino.

Terzo oro Mondiale per un immenso Julio Velasco, grande maestro, che ha nella sua bacheca personale l’Oro Mondiale sia con la Nazionale Maschile che con quella Femminile. A caldo ha detto: «È una grande emozione perché vincere i 4 titoli più importanti a squadre significa che questa squadra sarà nella leggenda come altri gruppi. Se lo meritano sono molto orgoglioso di questo gruppo perché in allenamento non hanno mai mollato e credo che la vittoria sia giusta e meritata». L’Italia non vinceva il Mondiale dal 2002.

Il percorso è stato fantastico per l’Italia che si è laureata campionessa del Mondo dominando il girone nel quale ha perso solo un set. Poi eliminando per 3-0 la Germania del coach italiano Bregoli agli ottavi e la Polonia di un altro coach italiano come Lavarini ai quarti. Durissima la semifinale vinta in rimonta al tiebreak contro il Brasile 15-13. Nella finale contro la Turchia l’Italia restando sempre avanti nel conto set dando il colpo vincente nel tiebreak con il servizio di Giovannini e i cambi di Velasco. Questo è gruppo è già nella leggenda come lo è Monica De Gennaro che dice addio alla Nazionale avendo vinto tutto ciò che c’era da vincere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale. L’invito è pervenuto tramite il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.