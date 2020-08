MONTEGIORGIO – È in arrivo un altro weekend di corse al trotto in notturna: venerdì 21 e domenica 23. Venerdì i fari saranno puntati sulla tris nazionale Premio Wine Eden Vini, un appuntamento molto interessante sul piano agonistico e di spettacolo, che attirerà l’attenzione degli appassionati del trotto sparsi in tutta Italia. Domenica invece il centrale sarà il Premio Indal, importante azienda bresciana nata nel 1950, quando Vincenzo Legati, grande appassionato di cavalli, inizia, con il figlio Vittorio, a commerciare equini.

Venerdì 21 agosto è di scena al San Paolo la Tris Nazionale intitolata a Wine Eden Vini, azienda partner del territorio sempre vicina agli eventi ippici. La sinergia con questo sport nasce dalla passione per l’ippica dei titolari Massimiliano Bracalente e Mauro Galandrini. «Siamo una piccola azienda che si occupa di commercio di vini, e nel territorio rappresentiamo tra i vari marchi il Punto vendita dell’Azienda Vitivinicola Ciù Ciù, brand sinonimo da decenni di qualità e genuinità espressi ormai a livello nazionale – spiega Galandrini -. L’assonanza del nome dell’azienda Wine Eden non è certo casuale, vuole omaggiare il campione yankee degli anni ’70 Wayne Eden, importato in Italia dalla storica scuderia Mira II (su intuizione di un grande talent scout come Vincenzo Gasparetto), il quale ha fatto sognare gli appassionati attraverso una serie di successi ottenuti con il maestro e interprete Anselmo Fontanesi, in arte “Il Morino”. Oltre le gesta di questo straordinario cavallo, la storia annovera la triste vicenda del rapimento del campione nel 1975, dopo il cui ritrovamento che lo vide fisicamente debilitato (dietro pagamento del riscatto), nessuno avrebbe scommesso ad un suo ritorno tra gli allori. Furono tutti smentiti, Wayne Eden tornò a volare e a mietere successi, tra cui memorabili il GP Nazioni del ’76 battendo il “vagone nero” Timothy T, e il Lotteria Di Agnano del ’77 dove all’epoca Delfo e The Last Hurrà sembravano invincibili. Un emblema di coraggio e rinascita sociale che fa sempre piacere ricordare, e lo si fa in armonia con i sapori dei prodotti della nostra terra. Quale occasione migliore se non all’ippodromo dove sport e natura si incontrano ?… Del resto qui nascono le vere passioni, non certo in una sala slot».

WAYNE EDEN CON ANSELMO FONTANESI detto MORINO SCUDERIA MIRAII

Alla tris nazionale Premio Wine Eden Vini prenderanno parte 12 cavalli di 5 anni ed oltre sulla lunga distanza dei 2500 metri. Sarà una gara dura e avvincente che incollerà l’Italia sulla pista dell’ippodromo marchigiano. «Una bella Tris Quarté e Quinté sulla distanza maratona dei 2500 metri – sottolinea il giornalista Matteo Muccichini -. Zealand As è l’ingaggio di Legati/Gocciadoro per l’occasione e non si può non partire da lei. Tornado del Vento è uno specialista di schema e distanza e quindi va rispettato. Van Helsing Font è soggetto in grande ordine. Uragano del Pino e Unica Gso sono i più temibili allo start. Raissa Sere da non trascurare». Dunque una tris da vedere e seguire in diretta e che sicuramente sarà molto emozionante. Bei cavalli e importanti fruste per uno spettacolo unico sotto le stelle di una notte d’estate, nell’incantevole scenografia dell’ippodromo delle Marche, illuminato a festa. Si potrà seguire l’evento dagli spalti, dal parterre, dal ristorante panoramico, dove si potrà gustare la cucina tradizionale marchigiana.