Iorestoacasa, anche Gimbo Tamberi aderisce alla campagna

ANCONA- #Iorestoacasa. La campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la popolazione in questi giorni di emergenza Coronavirus trova sempre più consensi. Anche Gianmarco Tamberi, il Gimbo nazionale, si è rivolto a tutti gli anconetani e tutti gli italiani in un video diffuso dalla pagina ufficiale FB del Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Queste le sue parole:

«Mi rivolgo a tutti in questo momento difficile per l’Italia e per la mia città – ha esordito il campione di salto in alto – Vi sono vicino e vi chiedo per quanto possibile, soprattutto ai ragazzi più giovani, di starci con la testa e seguire le indicazioni che ci hanno fornito per superare questo momento. Diamo retta ai consigli degli esperti». Poi una raccomandazione, fondamentale in queste fasi delicate:

«Rimaniamo noi stessi e non perdiamo il sorriso e la fiducia. Restiamo ottimisti e non creiamo ulteriore panico. Questa emergenza va affrontata con la testa sulle spalle. Un abbraccio a tutta Ancona».