In scena ad Ancona il défilé con i premi della Federbasket delle Marche

ANCONA – Gli appassionati di pallacanestro, gli atleti, le famiglie, i tecnici e i dirigenti, si sono dati appuntamento tutti stamattina 11 novembre nella sede anconetana della Punto Auto di Claudio Pizzi per la cerimonia dei premi Fip Marche organizzata dal comitato regionale Federbasket del presidente Davide Paolini insieme al presidente nazionale Giovanni Petrucci, presenti anche il vicesindaco Giovanni Zinni, il presidente del consiglio comunale di Ancona, Simone Pizzi, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, i delegati Coni di Ancona e Macerata Enrico Picchio e Fabio Romagnoli, e Luigi Lamonica, commissioner del Comitato Italiano Arbitri.

Tanti i riconoscimenti assegnati, non solo alle società che hanno vinto i rispettivi campionati, a cominciare da quelli giovanili, al maschile e al femminile. Presente, naturalmente, anche Ario Costa, presidente, come ha ricordato Davide Paolini, «della nostra squadra più importante», ma anche l’editore di SuperBasket Giampiero Hruby, il presidente di Lega, Valentino Renzi, e per lo sponsor tecnico Macron la country manager Erica Macchiavelli. «Festeggiamo chi ha vinto – ha detto Davide Paolini –, ma ricordatevi che per vincere servono le squadre e anche chi perde oggi può vincere domani, grazie anche a chi oggi non è presente noi siamo qui. Premiamo oltre cinquanta squadre che hanno vinto tutti i campionati, più una ventina di premi speciali a persone che in questi anni hanno dato tanto al nostro progetto». «Grandi dirigenti, grandi società, il basket è uno sport importante, queste belle realtà sono la dimostrazione di uno sport che vive, siamo uno sport professionistico che ha più difficoltà di altri – ha aggiunto il presidente Fip Giovanni Petrucci –. Grazie a tutti per questa vivacità che c’è nelle Marche, oltre a Pesaro ci sono tante altre belle realtà».

Sono state premiate per aver vinto i rispettivi campionati: Delfino Porto Pesaro, Il Picchio Civitanova, Il Ponte Morrovalle, Falkodinamis, Umbertide, Basket 2000 Senigallia, Victoria Libertas Pesaro (più volte), Cab Stamura Ancona (più volte), Sporting Porto S.Elpidio (più volte), Janus Fabriano, Urbania Bianco, Montemarciano, Cab Aurora Jesi (più volte), Pink Terni, Basket Girls Ancona, Olimpia Pesaro, Thunder Matelica, Italservice Loreto Pesaro, Porto S. Giorgio. E quindi nel 3×3 Quelli di Giardì, Quelli poco Seri, Airballers, Dream Team, Star Mix, Thunder Girl. E poi ancora Candelara, Pietralacroce 73, Urbania, Aesis 98, Il Ponte, Real Club Pesaro, Umbertide. I vincitori della C Silver Loreto Pesaro, Urbania, Nuovo Fossombrone, Recanati, Titano, Perugia, Gualdo 96, Giovane Pesaro. I vincitori serie C Gold: Virtus Civitanova, Robur Osimo, Attila Junior Recanati, Bramante Pesaro e Pisaurum 2000. Premi speciali a Caterina Logah e Seka Sarah che hanno partecipato agli europei under 20 femminili, Nicola Bertini e Octavio Maretto che hanno partecipato agli europei under 20 maschile, Emma Giacchietti che ha partecipato agli europei under 18 e ha vinto la medaglia di bronzo agli europei under 16 femminili. Premiati anche il Gubbio, il presidente Thunder Matelica Euro Gatti, Giada Coccia, Roberto Tortolini, la giornalista Giulia Cicchinè, Cristina Ardone e Gianluca Pizzi.