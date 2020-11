Il weekend sorride al volley marchigiano

Torna al successo pieno la Megabox Vallefoglia in serie A2 femminile Girone Est. La squadra di Bonafede ha vinto con autorità in casa di Montecchio tenendo il passo della capolista Cutrofiano e domenica al PalaDionigi arriverà propria il Cuore di Mamma per un match molto atteso.

In serie A3 maschile prosegue la corsa della Videx Grottazzolina che ha battuto Roma a domicilio. Per i ragazzi di coach Ortenzi con Calarco e Starace in grande spolvero, si tratta di un poker di successi consecutivi che conferma il piglio del leader di un gruppo che ha le qualità per giocarsi fino alla fine le chances di promozione.

Semaforo verde anche per la Vigilar Fano che in casa ha battuto Montecchio 3-0 con il solito Lucconi e l’ottimo Ruiz a picchiare forte in attacco e al servizio. Tre punti pesanti per una squadra che vuole dimostrare il suo valore.

Weekend sul divano per la CBF Balducci HR Macerata in serie A2 femminile, per la MedStore Macerata in A3 girone Bianco che finora ha giocato solo 2 partite perse entrambe 3-1 eper la Cucine Lube Civitanova Marche in SuperLega.

La Balducci con 3 positivi al Covid-19 in squadra monitora la situazione delle sue atlete anche se fortunatamente nel prossimo turno deve osservare il riposo che consentirà di recuperare tutti.

Alla MedStore è saltata la trasferta a San Donà di Piave. Dopo il weekend di riposo la Lube di coach De Giorgi sabato 28 novembre alle 18 all’Eurosuole Forum ospita la NBV Verona in diretta Rai Sport per aprire un ciclo di partite intensissimo tra Campionato e Coppa.