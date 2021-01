Il weekend del volley marchigiano promette spettacolo

CIVITANOVA – Non sarà una partita che vale il primato ma è ormai una classicissima della grande pallavolo maschile. Civitanova-Modena è il big match che apre il turno di SuperLega sabato alle ore 18 in diretta su RaiSport. La squadra di De Giorgi non può perdere altri punti dopo il tiebreak di Milano mentre quella di Giani vive una stagione difficile e vuole migliorare il piazzamento in vista dei playoff. In settimana poi la Cucine Lube recupererà il match non disputato contro Monza.

Vale tanto il derby di serie A2 che si giocherà al Fontescodella di Macerata tra CBF Balducci e Megabox Vallefoglia. Le padrone di casa vinsero all’andata al tiebreak e sono reduci da 4 successi consecutivi. Sono in piena lotta per un posto nella Poule Promozione dove sono invece certe di esserci le ospiti che vogliono mantenere il primato. Per Peretti e compagne vincere il derby significherebbe mettere una seria ipoteca sull’obiettivo. La partita non è solo nello scontro a distanza tra Lipska e Pamio, le due cannoniere delle rispettive formazioni. I neo acquisti Galletti e Dapic potranno essere della partita.

Il derby di A2 femminile, sarebbe un’altra partita, come quella di Civitanova, da tutto esaurito e invece non ci sarà nessuno se non i soliti pochi addetti ai lavori.

La squadra di Paniconi tornerà poi in campo anche mercoledì in trasferta a Ravenna.

In serie A3 maschile Girone Bianco, invece, la Vigilar Fano ospita la capolista Porto Viro mentre la MedStore Macerata sarà in trasferta a Torino sempre domenica alle 18.

Nel Girone Blu la Videx Grottazzolina ospita alle 20.30 Aci Castello dove gioca l’ex Lube Valerio Vermiglio.