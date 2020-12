Il weekend del volley di serie A sorride alla Megabox

Chiude l’anno in bellezza la Megabox Vallefoglia che si conferma capolista della serie A2 Girone Est. Successo prezioso contro un’ottima San Giovanni in Marignano. La squadra di Bonafede non ha potuto schierare il neo acquisto Dapic per un problema ad un dito. La 4’ vittoria consecutiva certifica che la squadra c’è! Al netto dei recuperi la squadra ha 4 punti di vantaggio su Cutrofiano che ha giocato due partite in meno. Si torna in campo il 10 gennaio.

In A3 Girone Blu il big match prima battuta d’arresto stagionale per la Videx MG Grottazzolina in casa dei salentini di Galatina. Vittoria per i padroni di casa, netto 3-0, e sorpasso in una serata complessivamente storta per i ragazzi di Ortenzi. L’unico a salvarsi è Calarco mentre tra i locali brilla l’ex Giannotti. In classifica Galatina ha 3 punti di vantaggio ma con una partita in più. Prossimo turno dopo Natale in casa contro la temibile Pineto.

In serie A3 maschile Girone Bianco, battuta d’arresto inattesa per la MedStore Macerata che era apparsa in grande crescita ma ha trovato sulla sua strada una Tinet Prata di Pordenone autoritaria al servizio e in attacco. Con Snippe e Ferri sugli scudi, la squadra ha tenuto vivo il match per 3 set cedendo di schianto nel 4’ parziale. Ora il derby di Santo Stefano a Fano.

Mercoledì tocca alla Cucine Lube che non ha giocato nel weekend a Monza ma sarà mercoledì a Perugia per il recupero della 10’ giornata di SuperLega

Ferma la CBF Balducci HR Macerata che avrebbe dovuto ospitare Cutrofiano ma il covid-19 ha costretto a rinviare anche questo match per le ragazze di Paniconi che sono cinque ma si va verso la normalità e, in settimana coach Paniconi dovrebbe avere finalmente tutte a disposizione. Rinviata anche la trasferta della Vigilar Fano in A3 maschile che doveva essere in trasferta a Portomaggiore