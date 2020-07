In vista del prossimo campionato di Promozione, la squadra sentinate ha inserito nell'organico l'attaccante Samuele Marchi e l'esterno Mirco Chiocci

FABRIANO – Prosegue la campagna acquisti del Sassoferrato Genga in vista del prossimo campionato di Promozione di calcio. Da alcune settimane la società sentinate è protagonista di un mercato scoppiettante.

Gli ultimi innesti nella rosa del nuovo mister Diego Marinelli sono Mirco Chiocci e Samuele Marchi.

Chiocci è un esterno classe 1997, giocatore che può ricoprire diversi ruoli sia in difesa che a centrocampo, nelle ultime stagioni è stato protagonista con la maglia del Gualdo Casacastalda sia in Promozione che in Eccellenza.

Marchi è un attaccante classe 1996, abile a ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato, nell’ultima annata si è diviso fra la Mancini Ruggero Pioraco e il Cantiano, dopo un lungo e vincente percorso con la maglia del Branca.

Nei prossimi giorni il Sassoferrato Genga annuncerà anche alcune novità relative al settore giovanile.