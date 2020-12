Il punto sul volley di serie A

Il successo a Perugia ha dato nuovo slancio alla Cucine Lube. La Megabox capolista in A2 si gode le vacanze. Riparte la CBF Balducci che gioca lunedì 28. Fano in isolamento per nuovi contagi

La pallavolo marchigiana di serie A fa ancora una volta i conti col covid. La Vigilar Fano impegnata nel campionato di serie A3 è in isolamento per nuovi casi di positività nel suo spogliatoio e quindi ha dovuto rinviare le prossime partite dopo non aver potuto giocare neanche a Portomaggiore per il contagio anche nella squadra ferraresi. Nelle festività era calendarizzato l’attesissimo derby di Santo Stefano valido per l’ultima giornata di andata contro la Med Store Macerata e la squadra sarebbe tornata in campo anche martedì 29 dicembre ospitando Bolzano e invece le partite sono rinviate nuovamente in un calendario sempre più condensato. La squadra dovrebbe tornare in campo il 10 gennaio a Brugherio.

Rinviato il derby, i maceratesi giocheranno quindi il 30 dicembre in casa alle 18 contro la stessa Bolzano. Gli altoatesini avevo chiesto di concentrare le due partite contro le marchigiane in 2 giorni così da ottimizzare i costi di viaggio. Purtroppo per loro metà del programma è saltato.

La Med Store di coach Di Pinto, che è tra le squadre ad avere più incontri da recuperare, sarà in campo anche il 6 gennaio a San Donà di Piave alle 19.30 per il recupero della 6’ di andata, mentre il 13 gennaio recupererà la trasferta di Motta di Livenza con in mezzo la 1’ di ritorno in casa contro Portomaggiore domenica alle 19.

In A3 Girone Blu la Videx MG Grottazzolina che si lecca le ferite dopo la sconfitta a Galatina nella quale ha lasciato anche il primato in classifica, recupererà il match della 3’ di andata contro Tuscania mercoledì 30 dicembre alle 19.

In A2 femminile la capolista Megabox Vallefoglia con 29 punti in 13 incontri, non ha partite da dover recuperare e quindi si gode il riposo oltre ai 4 punti di vantaggio su Cutrofiano che però ha giocato due match in meno, quello in casa contro Montecchio che dovrebbe giocarsi il 30 dicembre e la trasferta di Macerata fissata per il 5 gennaio. Nelle vacanze lavorerà per inserire Dapic e un centrale che possa sostituire Kramer quando la statunitense dovrà uscire per far posto alla croata.

La CBF Balducci Macerata invece ha mille questioni sul tavolo a partire dalla ripresa degli allenamenti e i recuperi. Squadra al lavoro e rientro in campo lunedì 28 dicembre alle 17 in casa contro Montecchio, recupero dell’ultima di andata.

La Cucine Lube, infine, dopo il ritorno al successo a Perugia e il titolo di campione d’inverno scenderà in campo domenica 27 alle ore 17 all’Eurosuole Forum contro la Gas Sales Piacenza di coach Lorenzo Bernardi.