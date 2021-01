Il programma del weekend del volley

La Lube in casa cerca il secondo successo consecutivo, la Megabox vuole certificare il primo posto. In trasferta le squadre di serie A3. Posticipa la CBF Balducci

Torna in campo domenica alle 17 sul campo del Cisterna la Cucine Lube Civitanova reduce dal recupero contro Monza.

La squadra di De Giorgi, dopo il successo di giovedì contro Monza giocherà in casa della Top Volley, fanalino di coda, con un possibile turn-over in vista della settimana dedicata alla Coppa Italia.

In serie A2 femminile dopo l’exploit del successo a Ravenna nel recupero, la CBF Balducci Macerata giocherà in posticipo mercoledì alle 20 a Montecchio, fanalino di coda con il vantaggio di conoscere nel dettaglio la situazione di classifica delle antagoniste al 5’ posto. Infatti Martignacco e Ravenna che hanno rispettivamente 2 e 1 punto meno di Lipska e compagne, si scontreranno domenica. La Balducci per altro deve recuperare (domenica 31.1 in casa) anche il match con Soverato che nel weekend riposa ma che è ferma per casi di Covid almeno fino alla fine di questo weekend e in attesa dell’esito dei nuovi tamponi.

Torna in campo dopo la sconfitta nel derby la Megabox Vallefoglia che ospita Talmassons domenica alle 17, dirigono Proietti e Salvati, nell’ultima giornata di regular season del Girone Est. Col successo pieno la squadra di Bonafede consoliderebbe il suo primato nel Girone Est e acquisirebbe punti preziosi per partire bene nella Poule Promozione.

In serie A3 maschile per la 3’ giornata di ritorno, nel Girone Bianco, la Vigilar Fano sarà in trasferta a Torino mentre la MedStore Macerata viaggerà alla volta di Montecchio Maggiore Entrambe giocheranno domenica alle 18.

Nel Girone Blu sempre domenica alle 18 la Videx Grottazzolina sarà in trasferta sul campo di Tuscania con le due squadre appaiate in testa a quota 29 in coabitazione anche di Pineto e Galatina.