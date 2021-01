Il programma del weekend del volley

MACERATA – La serie A2 e serie A3 maschile si fermano per un turno per osservare i campioni della SuperLega affrontarsi nella Final Four anche se la Vigilar Fano in serie A3 maschile Girone Bianco approfitta per recuperare alle 20 il match non disputato a Portomaggiore.

In A2 femminile la CBF Balducci Macerata gioca domenica alle 20 per il recupero della 4’ giornata di ritorno in trasferta a Montecchio Maggiore.

In caso di successo la squadra di Paniconi centrerebbe un doppio traguardo: ottenere la salvezza staccando al contempo il pass della Poule Promozione con una partita ancora da disputare, quella interna contro Soverato al momento ancora non calendarizzata.

Riposa invece la Megabox Vallefoglia che attende la partenza proprio della Poule Promozione che assegnerà, alla 1’ classificata, la promozione diretta in serie A1. L’altro posto sarà per la vincente dei playoff.

Alle 15.30 in diretta su RaiSport la Cucine Lube gioca la semifinale contro la LeoShoes Modena. La vincente se la vedrà domenica alle 18 con la trionfatrice di Perugia-Trento per aggiudicarsi la Coppa Italia già nella bacheca della Lube per 6 edizioni tra le quali quella 2020.

Torna in campo la serie B per la 2’ giornata

Tra i maschi nel girone F1, occhi puntati sul match di sabato alle 18 al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena tra Volley Potentino e la Sampress Loreto.

Alle 17 inizia invece il match tra Paoloni Macerata e Libertas Osimo. Programmata per le 19.30 invece la trasferta della Bontempi Ancona sul campo di Alba Adriatica. La Montesi Pesaro gioca a Foligno alle 18 per il girone F2.

In B1 Femminile nel girone D1 la Pieralisi Jesi ospita Perugia alle 18.30 mentre domenica alle 17.30 c’è il derby al PalaGalizia di Filottrano che riabbraccia le sue ragazze dopo 6 anni di serie A giocate prima a Osimo poi a Jesi, tra la Lardini Filottrano e la corazzata Clementina 2020.

In B2 Femminile girone I1, la Bcc Fano ospita Forlì, Corridonia attende Perugia, mentre nel girone I2, Pagliare se la vede con Pescara, Don Celso Fermo ospita nel derby la Volley Angels P.S. Giorgio.