Il Frosinone si salva in extremis, la Reggina continua a volare: quante emozioni in serie B

ASCOLI – Pochi gol, ma comunque tantissime emozioni nella quindicesima giornata di andata nel campionato di Serie B. Davanti a tutti ci sono sempre Frosinone e Reggina: i ciociari si salvano in extremis a Bolzano contro il Sudtirol, i calabresi espugnano Brescia. Ma tante altre sorprese sono arrivate dagli altri match in programma.

I risultati

Il turno si era aperto, ieri, con i due anticipi. Nel primo, quello delle 15, il Venezia ha battuto in casa la Ternana del neo allenatore Andreazzoli per 2-1. Doppietta di Pohjanpalo per i lagunari, che ha reso inutile la rete umbra siglata da Falletti su rigore. In serata, invece, 1-1 tra Cagliari e Parma nel match che si è giocato in Sardegna: Camara ha portato in vantaggio i ducali, pari locale di Pavoletti nel corso della ripresa. Nella sfida di oggi all’ora di pranzo, poi, vittoria del Modena a Ferrara contro la Spal per 3-2, nel derby emiliano: doppietta di Moncini per i padroni di casa, mentre per i canarini sono andati a segno Falcinelli e Marsura (nel primo gol autorete di La Mantia). Termina senza reti la sfida salvezza tra Cosenza e Perugia, così come quella tra Bari e Pisa. Pioggia di gol, invece, al Del Duca tra Ascoli e Como: termina 3-3. Vantaggio ascolano con l’autogol di Cerri nel primo tempo, poi il Como rimonta con la doppietta di Mancuso. Ancora pari l’Ascoli con Ciciretti, prima della rete di Blanco che riporta in vantaggio il Como. Nel finale, 3-3 definitivo siglato da Simic. I gol di Fabbian e Menez consentono alla Reggina di Pippo Inzaghi di vincere 2-0 a Brescia e accorciare sul Frosinone, il quale con Monterisi nel recupero strappa l’1-1 sul campo del Sudtirol (altoatesini in vantaggio con De Col). Colpaccio del Cittadella, infine, che con il gol di Antonucci vince a Marassi contro il Genoa. Alle 18 in campo Benevento-Palermo.

La classifica

Questa la classifica aggiornata nel campionato di Serie B dopo 15 giornate: Frosinone 32; Reggina 29; Bari, Parma, Genoa, Brescia 23; Ternana, Sudtirol 22; Ascoli 21; Modena 20; Pisa, Cagliari, Cittadella 19; Cosenza 16; Spal, Benevento, Palermo, Venezia, Como 15, Perugia 12.