Il Cus Ancona Basket ha scelto: Carmelo Foti guida la squadra

ANCONA – Novità in casa del Cus Ancona basket femminile con la squadra che milita nel campionato umbro marchigiano di serie C la cui panchina è stata affidata a Carmelo Foti.

A confermare il tutto Alessandra Niccoli, responsabile della sezione basket femminile del Cus Ancona. «Per prima cosa vorrei ringraziare per quanto fatto da Cristiano Gaspari che lo scorso anno ha guidato il Cus Ancona fino a che non è arrivato il blocco del campionato a causa del covid 19. Quest’anno abbiamo deciso di affidarci per quello che riguarda la panchina a Carmelo Foti. Le prime impressioni non possono che essere positivo con il tecnico che non vede l’ora di cominciare a lavorare in palestra. Entro il 24 agosto provvederemo all’iscrizione al campionato di serie C umbro marchigiano anche se al momento non si conoscono le nostre avversarie. Per quello che riguarda la preparazione dovrebbe iniziare a metà settembre». Ma le novità in casa del Cus Ancona non finiscono qui con la società che in questi giorni è riuscita a raggiungere l’accordo con Giulia Vecchietti, 23 anni, lo scorso anno al Senigallia in serie b; mentre dal Basket Girl arriva la 18enne Ludovica Barbon.