“Il Classico” va al Montesilvano. Stop per la Stilcasa Costruzioni Falconara

Cade la Stilcasa Costruzioni Falconara al PalaRoma di Montesilvano. La trasferta in Abruzzo si rivela amara per le citizens di mister Domenichetti che si incrociano con la parola “sconfitta” per la terza volta in questa Serie A.

Primo tempo bloccato, sterile di vere e proprie emozioni. Tutto abbastanza prevedibile vista l’importanza della gara e dando un rapido sguardo alla classifica. Se la prima frazione termina a reti inviolate, tutt’altro si può dire della seconda. A stappare il match ci pensa la solita Erika Ferrara. All’8’ sfrutta al meglio la superiorità numerica, dovuta alla doppia ammonizione Manieri rimediata in 32 secondi, e porta il risultato sullo 0-1. Gol all’andata, gol al ritorno. Il Montesilvano però non ci sta e reagisce con le grandi ex. Nel giro di 12 minuti, le abruzzesi trovano la rimonta e il pass per i tre punti firmato dalla doppietta di Dal’Maz e dalla rete nel finale di Taty.

Il Città di Falconara resta dunque a 35 punti in seconda piazza, mentre il Montesilvano sale a quota 34 mettendo non poca pressione anche al Tiki Taka, impegnato domani nella trasferta di Firenze contro il Pelleterie C5 alle 17.00. Per avere un quadro più chiaro della zona più alta di questa regular season, bisognerà inoltre attendere il risultato del Bitonto, capolista, contro la Yougo Lazio alle 19.00.

GTM MONTESILVANO-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA 3-1 (0-0 p.t.)

GTM MONTESILVANO: Dibiase, Coppari, Rozo, Taty, Dal’Maz, Ricottini, D’Incecco, Belli, Jessika, Discaro, Borges, Valendino. All. Morgado

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Tomassini, Soldevilla, Gregori, Praticò, Pirro, Saluzzi, Kubaszek. All. Domenichetti

MARCATRICI: 7’54” s.t. Ferrara (F), 8’20” Dal’Maz (M), 15’05” Dal’Maz (M), 19’54” Taty (M)

AMMONITE: Jessika (M), Boutimah (F), D’Incecco (M)

ESPULSE: A 6’27” s.t. Jessika (M) per doppia ammonizione

ARBITRI: Martina Piccolo (Padova), Paolo De Lorenzo (Brindisi) CRONO: Stefania Candria (Teramo)