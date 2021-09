ANCONA – Decimato dalle nazionali (Ferrara, Dal’maz e Dibiase con le Azzurre, Fifò e Janice Silva con il Portogallo) il Città di Falconara si fa una bella sgambata contro la Virtus Romagna, tappa amichevole di avvicinamento all’avvio della Serie A 21/22 di futsal femminile. Occasione di mettere in pratica i dettami tattici di mister Massimiliano Neri, di mettersi in mostra per le giovani, Polloni tra i pali e Praticò in campo, e per rivedere al PalaBadiali vecchie conoscenze di via dello Stadio come Faccani, Mencaccini, Cremonesi e Berti.

Buon test per le Citizens che termina 8-1 con la tripla di Marta, le doppiette di Taty e Isa Pereira, il sigillo di capitan Luciani e la rete della bandiera di Berti per le ospiti, messa a segno ad avvio di ripresa per il 3-1 parziale. Stesso risultato, una settimana fa, nella prima amichevole stagionale contro il Chiaravalle (sempre 3 per Marta, più doppiette di Praticò e Janice Silva e timbro di Luciani).

In settimana le Citizens saranno impegnate in sedute di allenamento mattutine e pomeridiane mentre domenica sono attese al PalaRoma di Montesilvano per il Trofeo Gsm, triangolare con Lazio e TikiTaka Francavilla. «Sarà un impegno importante contro due squadre attrezzate che ambiscono ai primi posti in classifica. Ci dirà a che punto siamo. In generale stiamo lavorando molto bene. Vedo nella squadra il gusto entusiasmo e la voglia di lavorare di sempre e ciò è positivo» commenta mister Neri. Il confronto sarà anche tra le Under 19. Si alza l’asticella, insomma, in vista dell’avvio del campionato del 10 ottobre quando al PalaBadiali arriverà il neopromosso Padova.